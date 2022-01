PSG: Zinedine Zidane será el DT del conjunto parisino; aseguran medios franceses

En las últimas horas la prensa francesa ha destacado que Zinedine Zidane estaría cerca de llegar a la dirección técnica del París Saint-Germain; a pesar de no ser un rumor nuevo, en esta ocasión suena con mucha fuerza la incorporación del estratega francés al conjunto parisino.

Daniel Riolo, periodista deportivo de RMC, declaró que "Zidane será entrenador del PSG a más tardar en junio".

Hasta el momento, el PSG no pareciera tener la intención de destituir de su cargo a Mauricio Pochettino, sin embargo, es bien sabido que existe una tensión en el interior del club, y ante esa situación, se especula que el entrenador argentino podría abandonar al París Saint-Germain en junio.

Zidane salió del Real Madrid en mayo del año pasado, y desde entonces, el francés no ha vuelto a dirigir a ningún equipo.

El director deportivo del conjunto parisino, Leonardo, declaró hace un par de meses que Pochettino no se iría, Además reveló en ese momento que no ha existido contacto con Zizou.

"No queremos que se vaya (Pochettino). Nunca ha pedido irse y ningún club nos ha contactado por él. Tenemos mucho respeto por Zinedine Zidane, por lo que ha hecho como jugador y entrenador, pero puedo afirmar muy claramente que no ha habido contacto y que no nos hemos encontrado con él", señaló.

