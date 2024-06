Rafa Márquez tras no conseguir el ascenso con el Barça B: “A ver si me sale algo más arriba"

La tarde de este domingo Rafael Márquez sufrió el golpe más duro en su aún corta carrera como entrenador, ya que perdió la final por el ascenso a la Segunda División de España con el Barcelona y se quedó a la orilla de subir de categoría al equipo filial culé, debido a esto, hoy su futuro está en el aire.

Medios españoles reportaron que en caso conseguir el ascenso, Rafa Márquez continuaría a cargo del Barcelona B, pero en caso de mantenerse en tercera división, que fue lo que sucedió, el mexicano buscaría nuevos retos en su carrera.

Al terminar el encuentro y dolido por la derrota, Rafa Márquez habló ante los medios de comunicación y a pesar de que aseguró que está interesado en buscar un club de una categoría más arriba, el ‘Kaiser’ no descartó permanecer en el club blaugrana una temporada más.

"Si me sale algo más arriba, importante... Pues lo analizaría, claro, pero no tengo prisa por decidir y elegir y si no me convence lo que me puedan ofrecer no descarto para nada quedarme un año más”, declaró Márquez en conferencia de prensa.

El futuro del entrenador mexicano se conocerá en los próximos días, pero a pesar de quedarse por segundo torneo consecutivo a la orilla del ascenso, los jugadores respaldan a Márquez y piden que se quede al frente del equipo.

"No hay un entrenador mejor para el Barça Atlètic. Lo que nos ha enseñado Márquez estos dos años es mucho. En todos los sentidos", declaró Moha Moukhliss

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡HISTÓRICO! MAXI ARAUJO EL TERCER JUGADOR DE TOLUCA QUE MARCA PARA URUGUAY EN COPA AMÉRICA