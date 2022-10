Rafaela Pimenta: "Haaland alcanzará los 1,000 millones en un traspaso"

El rendimiento de Erling Haaland en la Premier League ha sido descomunal, el noruego pinta para romper todos los récords habidos e imponer su marca en la historia del futbol y eso lo saben los representantes y los equipos por lo que, sin lugar a dudas, su valor incrementara considerablemente en los próximos años.

Rafaela Pimenta, hija del exrepresentante italiano Mino Raiola, ha asegurado que con las actuaciones del noruego en la Premier League y bajo el mando de Pep Guardiola, Haaland podría ser el primer jugador en tener un valor de 1,000 millones de euros.

La ahora agente del "Androide Noruego" ha asegurado que toda la operación que gira en torno a Haaland es brillante, desde lo que ocurre dentro del terreno de juego hasta lo que pase fuera empezando con la tutela de su padre.

"Creo que Haaland tiene un arma secreta: su padre. No se emociona, no se pierde y creo que nunca lo hará. Nunca he visto a un gran jugador que vaya solo en busca de dinero. Eso viene solo", aseguró Pimenta

El delantero noruego pinta para romper los récords de más goles conseguidos en una temporada en la Premier, impuesto por Mohamed Salah, y el de más goles anotados en una temporada de Champions de Cristiano Ronaldo.

De acuerdo a la hija de Raiola las negociaciones con el Manchester City para un nuevo contrato están en marcha "Eso espero, ¿por qué no? Si quieren que hablemos de ello, yo estaría contenta de hacerlo", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGUE ONE: CON DOBLETE DE MBAPPÉ Y UN GOLAZO DE MESSI EL PSG GOLEA AL AJACCIO