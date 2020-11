Raphael Varane sobre el juego vs Inter: 'Los partidos con presión nos gustan'

Raphael Varane, central del Real Madrid, aseguró que no tienen que especular ni pensar mucho ante el Inter de Milán, en un encuentro decisivo de la Fase de Grupos de la Liga de Campeones que encaran con necesidad de puntos, y aseguró que los partidos con presión son los que más les gustan disputar.

"Es un partido difícil. Nos enfrentamos a un rival bueno al que tenemos que ganar. Vamos con mucha ilusión, no hay que especular ni pensar e ir por el partido, darlo todo. Los partidos con presión nos gustan y queremos ganar en una competición que nos gusta muchísimo", aseguró Varane en rueda de prensa.

El Madrid está pendiente del estado del delantero Romelu Lukaku a quien Varane se enfrentaría si finalmente se recupera. "Le conozco bien. Es un futbolista muy potente con un físico especial, un jugador muy bueno pero el Inter tiene una plantilla completa. Es un equipo bien posicionado a nivel táctico, sólido, que siempre crea peligro arriba. Tenemos que estar preparados para medirnos a un rival muy bueno", advirtió.

Y recordó los problemas defensivos que ha sufrido el Real Madrid en sus últimos partidos, que han coincidido con la ausencia del capitán Sergio Ramos.

"Como defensa siempre me siento más cómodo cuando el equipo defiende más compacto. Cuando el equipo está peor y no defiende bien atrás tenemos que tomar decisiones más complicadas. Los últimos resultados en Champions, cuando no estaba Sergio, no estuvieron bien. Aporta mucho a nivel colectivo y su carácter es muy bueno para el equipo", analizó.

Con el Real Madrid colista de grupo tras un empate y una derrota, la necesidad de vencer al Inter es máxima.

