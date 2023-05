El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, salió muy molesto tras el empate de su equipo frente al Manchester City en la Semifinal de ida de la Champions League, pues consideró que el gol de los citizens no debió contar.

La anotación de los ingleses estuvo envuelta en polémica debido a que aparentemente la pelota salió por la línea lateral, algo que Ancelotti reclamó al árbitro del compromiso.

"Fue fuera, no lo digo yo, lo dice la tecnología pero no lo han controlado bien. Ganar 1-0 no cambiaba mucho el panorama. El árbitro no ha estado muy atento y me ha sacado la tarjeta a mí que no jugaba. Los jugadores merecían más tarjetas en el campo y no yo que estaba fuera", explicó en conferencia de prensa.

Además, el técnico italiano aseguró que él observó una toma televisiva en donde se ve muy claro que el balón salió por completo, por lo que no comprendió cómo el VAR no lo vio así.

"Hemos comprobado que ha salido el balón. Lo hemos visto en Bein Sport y no con la tecnología del VAR porque si no, no lo veía", agregó.

La tecnología 3D de BEINSports indica que el balón salió por banda en la jugada que concluyó con el gol de Kevin De Bruyne.

pic.twitter.com/pu4ijL41xX — Alex Porcel (@AlexPorest) May 9, 2023

