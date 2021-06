Real Madrid: Eden Hazard aseguró que no se irá del cuadro merengue

Las primeras dos temporadas de Eden Hazard con el Real Madrid no han sido lo que esperaba el mediocampista belga; sin embargo, echó por tierra los rumores sobre una salida de la Casa Blanca.

"Ni siquiera se me ocurrió por un segundo que sería mejor que me fuera. No voy a dejar ahí un fracaso. Solo quiero demostrar que estoy hecho para el Real Madrid. Los últimos dos años han sido difíciles. Estuve en Madrid sin estar realmente en Madrid”, reveló Hazard al diario Het Nieuwsblad.

Además, el belga rechazó que le haya pesado la sombra de Cristiano Ronaldo con los merengues.

"No soy Cristiano Ronaldo. Él marca de 60 a 70 goles en un año, yo marco de 60 a 70 goles en siete u ocho años. Somos diferentes”, comentó.

