Real Madrid: Eden Hazard fue 'convencido' por el club para evitar operarse del tobillo

Los médicos del Real Madrid han convecido a Eden Hazard de no someterse a una operación de tobillo y mejor recuperarse con un tratamiento más conservador.

Y es que los servicios médicos de la selección de Bélgica le había aconsejado a Hazard la intervención ya que piensa que las lesiones musculares que lo han afectado en su estancia en el Madrid están concetadasa una operación que se realizó hace un año, aseguraron fuentes a ESPN.

Al atacante belga le colocaron una placa en marzo del año pasado, misma que considera que no se acopla a su masa ósea no a su masa corporal, por lo que las constantes lesiones estarían relacionadas con eso en su intento por no forzar el tobillo.

Sin embargo, los Merengues le han aconsejado evitar el quirófano después de consultar con varios especialistas.

En el año y medio que lleva de estancia en el Madrid, Hazard se ha lesionado nueve veces y se ha perdido 50 partidos con los dirigidos por Zinedine Zidane.

