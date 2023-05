Real Madrid fue denunciado por el Getafe por supuesta alineación indebida

El conjunto merengue se ve envuelto en la polémica a horas del encuentro de vuelta en las Semifinales de la UEFA Champions League ante en Manchester City en el Etihad Stadium.

Esto se debe a que el Getafe, equipo al que venció por la mínima diferencia el pasado fin de semana, impuso una denuncia por alineación indebida, esto luego de un cambio mal realizado luego de la lesión del mediocampista francés Eduardo Camavinga.

Esto es lo que dice la regla: En todos los partidos, los nombres de los sustitutos deberán entregarse al árbitro antes del comienzo del encuentro. Todo sustituto cuyo nombre no se haya entregado al árbitro en dicho momento no podrá participar en el partido. El sustituto no podrá entrar en el terreno de juego hasta que el jugador al que debe reemplazar haya abandonado el terreno de juego y tras recibir la señal del árbitro.

Al principio el cambio se iba a ejecutar por Marco Asensio, el que iba a ingresar al campo era Álvaro Odriozola, pero al final terminó saliendo el francés el problema radica en que Odriozola ya estaba en el campo.

De proceder el Getafe ganaría los tres puntos sobre la mesa, el Real Madrid perdería el partido 3-0 y volvería a la tercera posición de la tabla en LaLiga.

