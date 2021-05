Real Madrid: Kylian Mbappé ya tendría un acuerdo para jugar con el club merengue

Kylian Mbappé sigue siendo uno de los jugadores más buscados por los grandes clubes europeos y ya se habla de que el francés tendría un acuerdo con el Real Madrid.

Bruno Santin, representante de jugadores de futbol en Francia, aseguró que Mbappé ya tendría un principio de acuerdo con el Real Madrid, aunque debe de esperar la autorización del París Saint-Germain para dejar el futbol francés.

"Mi sensación es más que él está dispuesto a hacerlo. También tengo alguna información, según la cual Kylian Mbappé y su familia tienen un acuerdo con el Real Madrid. En principio, habría un acuerdo por parte del jugador, pero también necesitamos el acuerdo del París Saint-Germain", dijo Bruno para Canal+ Francia.

"Obviamente los qataríes y el París Saint-Germain no han decidido prescindir de Kylian Mbappé, él podría muy bien entonces finalizar su contrato y marcharse a cero. La historia nos ha enseñado que, si los dirigentes o Doha no quieren que un jugador se vaya, hacen que se quede hasta que ya no sea de ellos", señaló Santin.

Mbappé tiene contrato vigente hasta 2022, aunque de momento existe una propuesta por parte del PSG para que Kylian renueve hasta el 2025, misma que no ha respondido.