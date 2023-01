Real Madrid vs Atlético: Diego Simeone quiere aprender a lado de Carlo Ancelotti

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, alabó el trabajo de su homólogo Carlo Ancelotti, quien ha hecho del Real Madrid un equipo muy fuerte mentalmente.

Simeone destacó que Ancelotti es una muy buena persona y que le gustaría juntarse con él para aprender mejores cosas en su carrera como entrenador.

"Siempre los títulos extraordinarios me parecen excesivos. Yo lo único que puedo hablar es de la relación que tengo con Carlo, que es solamente de entrenador, porque no tengo la posibilidad de juntarme con él, aunque me gustaría porque es una persona muy inteligente y muy capaz. Y aprender, sobre todo. Tengo una buena relación. Me parece una muy buena persona", declaró el DT colchonero.

Sobre el juego entre Real Madrid y Atlético de Madrid de los cuartos de final de la Copa del Rey, Simeone sabe que el triunfo en el derbi va a subir el ánimo de alguna de las dos escuadras.

"Nosotros pensamos en el Real Madrid en equipo. Entendemos que tiene un montón de herramientas muy buenas para competir y buscaremos llevar el partido donde nos sentimos más cómodos para hacerles daño... Me ocupa que podamos hacer el partido que vamos a preparar. A partir de ahí, es futbol. Son 90 minutos y pueden pasar muchísimas cosas".

