Rendidos a 'Súper Ochoa' tras su duelo ante Sassuolo: "Salvó lo imparable"

Guillermo Ochoa fue el salvador de la Salernitana con siete atajadas en el empate por 2-2 ante el Sassuolo, por lo que su técnico, Filippo Inzaghi, elogió la actuación del portero mexicano, que a sus 38 años brilla en el Viejo Continente.

"Guillermo es definitivamente una certeza. Nos salvó en múltiples ocasiones. Sassuolo se encontró varias veces cara a cara con nuestro portero, pero Ochoa frenó el partido”, consideró Inzaghi.

El técnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, también se rindió al cancerbero tricolor, al tiempo de elogiar la capacidad de reacción de los suyos para reponerse a los dos goles con los que la Salernitana se fue al frente.

"No sé cuántos equipos habrían logrado reiniciar el partido. Sin embargo, siempre tenemos que hacerlo. Si no comienzas el juego, no reinicias un partido como este. Teníamos nuestras mentes En el partido desde el primer minuto pero hubo errores. Ochoa también salvó lo imparable”, explicó Dionisi.

Pese a la gran actuación de Ochoa, Salernitana se mantiene como el único equipo de la Serie A que aún no conoce la victoria en 23-24.

