Riqui Puig acusa a Xavi de maltrato: "No hubo un buen trato y encontré una salida"

Durante este mes de julio el FC Barcelona realiza su pretemporada en los Estados Unidos, donde se enfrentará a equipos con el Arsenal, el Real Madrid y el AC Milan, todo previo al arranque de la temporada en LaLiga.

Con sus excompañeros en su actual país de residencia, Riqui Puig (actual jugador del LA Galaxy) confesó en una entrevista para el diario SPORT lo vivido en su última etapa al mando de Xavi Hernández.

"No hubo un buen trato porque no me dejó entrenar las primeras semanas. Si tengo contrato, no me puede prohibir entrenar y eso es lo que me molestó más. Entonces, rápidamente tomé una decisión y cambié y encontré una salida. Me llamó dos veces para ir a Qatar, había buena relación entre las familias porque son de Terrassa”, aseguró el jugador catalán.

El Barcelona se verá las caras frente al conjunto merengue el próximo 29 de julio y cerrará su gira de preparación por la Union Americana ante al AC Milan el primero de agosto, antes de volver a España para defender su campeonato en LaLiga.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AL-HILAL PONE LA MIRA EN ROBERT LEWANDOWSKI