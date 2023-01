Rivado explicó su ausencia en el funeral de Pelé: "No hago homenajes en funerales"

O´Rei Pelé falleció la semana pasada rodeado de su familia en el Hospital Albert Einstein, en cuanto la noticia se dio a conocer los homenajes en todo el mundo no se hicieron esperar y en el funeral, mismo que se llevó a cabo en la cancha del Santos de Brasil, las muestras de afecto colmaron el último adiós de Edson Arantes Do Nascimento.

Entre tanto cariño uno de los puntos suspensivos durante su funeral fue la ausencia de los campeones del mundo de Corea-Japón 2002, mismos que solamente se hicieron visibles en redes sociales pero ninguno de manera personal en el Urbano Caldeira.

Ante las criticas uno de los jugadores emblemáticos del equipo de Luiz Felipe Scolari, Rivaldo, salió a explicar el motivo por el cual, al menos él, no asistió a los homenajes en Vila Belmiro.

"Me gustaría aclarar esta historia que los medios están diciendo que ningún campeón fue al velorio de Pelé. Hablo por mí, que aunque estuviera en Brasil no estoy seguro si iría al velorio aun sabiendo que Pelé fue el mejor de todos los tiempos. No me gusta rendir homenaje en este momento, no estoy en contra de los que quieren hacerlo", comentó Rivaldo.

"Conocí a Pelé, platiqué varias veces con él y tuve la oportunidad de homenajearlo en vida. Le mostré mi cariño y admiración en todo momento y siempre me lo agradeció. Nadie cambiará el respeto y la admiración que le tenía y le tengo por no haber ido al velorio. El mejor homenaje es en vida y este lo hice y tengo la conciencia muy tranquila", finalizó.

