Robin Gosens: El jugador que buscaría la Juventus y que pudo ser policía

La Juventus se encuentra en búsqueda de un nuevo lateral izquierdo rumbo a la nueva temporada y por el momento tienen en la mira a Robin Gosens, quien fue una de las figuras de Alemania en la Eurocopa 2020, pero más allá del futbol, lo conmueven otras cosas.

En realidad el defensor, convertido en volante y hasta en delantero quería ser policía por su abuelo, un hombre de ley, pero desafortunadamente lo rechazaron en dos ocasiones; una fue por cuestión física y matemática y la segunda por el largo de sus piernas que no medían exactamente lo mismo.

"Mirando hacia atrás, me alegro de no haber sido policía porque creo que no hubiera sido feliz a largo plazo”, expresó el jugador sobre las contradicciones del ser humano, se permite una sonrisa porque construyó una carrera contra la adversidad.

Ante dichas adversidades, el alemán de 27 años se convirtió en un libre pensador por el carril izquierdo de la romántica Atalanta que en sus ratos libres estudia psicología para mirarse al espejo un poco más.

Luego de que fue rechazado por el Borussia Dortmund, fue el único integrante de Alemania que no jugó en ninguna ocasión en la Bundesliga. Su largo camino comenzó desde que cruzó la frontera para que luego fuera cobijado por un par de temporadas por el Vitesse, Dordrecht y Heracles Almelo. Posteriormente fue hasta el 2017 cuando el Atalanta le cambió la vida para siempre a Robin Gosens, tras el mínimo valor que tenía como jugador que ahora vale 50 millones cuando en Barcelona se interesan por el alemán.

Gosens pudo haber jugado para el seleccionado naranja, pero al tener padre neerlandés y madre alemana el destino y el corazón le tuvieron otra jugada y su debut se dio el 3 de septiembre pasado, en un 1-1 contra España, por la Liga de Naciones.

