Rodri: "He jugado como una mie... pero he marcado el gol"

El mediocampista español, Rodri, quien anotó el gol decisivo que coronó al Manchester City como campeón de la UEFA Champions League, no dudó en reconocer su propia actuación y afirmó que jugó "como una mierda".

A pesar de esto, el jugador destacó su determinación para superar la situación y lograr el gol que les dio la victoria.

En una entrevista con BT Sport, Rodri expresó su emoción al decir: "Esto es un sueño hecho realidad. Todos lo merecen: los jugadores y los aficionados que han esperado por esto durante tantos años. Yo solo he estado aquí durante cuatro años, pero también lo merezco. El año pasado estuvimos muy cerca, pero cuando llegas siempre a estas instancias, Semifinales y Finales, al final, Dios te brinda esta oportunidad".

El centrocampista español reconoció que se enfrentaron a un gran equipo y les dio crédito, pero destacó el esfuerzo de su equipo. A pesar de su autocrítica, Rodri no permitió que su actuación influyera negativamente en su mentalidad y, finalmente, pudo marcar el gol que les dio la victoria. "He jugado como una mierda, pero me dije a mí mismo que tenía que superar la situación y así logré marcar el gol. Es increíble", agregó.

Rodri también habló sobre la tensión y los nervios que se viven en las finales y señaló que muchos de sus compañeros disputaban su primera final. A pesar de ello, el equipo compitió con una determinación feroz y logró hacer historia. Sin embargo, el jugador resaltó que no se conformarán con esto y que desean alcanzar más éxitos en el futuro.

"Ahora es el momento de disfrutar, porque estos momentos no vuelven a repetirse", sentenció.

