Ronald Koeman: 'El equipo estuvo lejos de su nivel'

El Barcelona consiguió un angustiante triunfo sobre el Valladolid en los minutos finales del partido, por lo que su técnico, Ronald Koeman reconoció que el equipo estuvo lejos de su mejor nivel.

"Nos faltaban más cosas en la primera parte. En nuestro juego. Nuestra presión sobre ellos no ha sido muy buena y, desde el principio de partido, he visto al Barcelona un poco lento, cansado. No tuvimos el control del partido. Por ello cambiamos el sistema y hemos mejorado en la segunda parte. Ha sido un partido complicado. El equipo estuvo lejos de su nivel. El Valladolid hizo un buen trabajo defensivo. Hay que saber sufrir y merecimos ganar", declaró el técnico del Barca.

Koeman aseguró que su equipo está capacitado para ganar los partidos, por lo que la falta de eficacia ante el Valladolid podría ser por el parón de Fecha FIFA.

"El equipo ha demostrado que está capacitado para ganar. Hay que tener frescura en el equipo, puede ser por temas de selecciones, el parón. He visto al equipo diferente pero estamos capacitados para ganar", comentó.

Los Blaugranas disputarán el Clásico español ante el Real Madrid el próximo fin de semana, en un partido donde podrían difinir el campaonato de LaLiga, a la espera de lo que haga el Atlético de Madrid.

"Siempre es importante y más viendo la situación de ahora en LaLiga. Son dos grandes equipos en el mundo y un buen resultado sería importante para el título", aseguró.

