Ronaldo: 'Clubes mexicanos y de la MLS le agregarían valor a la Copa Libertadores'

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre un posible regreso de los clubes mexicanos a los torneos de la Conmebol, Copa Libertadores y Copa Sudamericana; aunque, hasta el momento no hay una postura oficial por ambas partes.

Sin embargo, para Ronaldo Nazário de Lima, la vuelta de los conjuntos de la Liga MX, así como la participación de equipos de la Major League Soccer (MLS) en los torneos de Conmebol, sería algo positivo.

"Me encantaría ver a los clubes mexicanos en la competencia. También a los de Estados Unidos. A esos países las distancias son mayores, pero agrega un valor a la competencia", refirió El Fenómeno conferencia de prensa virtual que compartió con Ronaldo Marcos y Leo Bastos, previo a la Final de la Libertadores entre Santos y Palmeiras.

Y fue precisamente del duelo entre el Peixe y el Verdao, del que Ronaldo dijo que espera sea bastante disputado y por el cual no tiene favorito.

"Me parece una final justa para los aficionados y los equipos. Es un clásico paulista, donde no estoy involucrado sentimentalmente y no veo favorito, las posibilidades están abiertas. No me arriesgo", sentenció el exfutbolista.

