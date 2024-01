Santiago Giménez confiesa que le gustaría jugar en Boca Juniors algún día

Santiago Giménez se ha convertido en una sensación del futbol mexicano a pesar de su corta trayectoria, pues en Cruz Azul ya se consagró campeón de la Liga MX y con Feyenoord, equipo de los Países Bajos, ya levantó el título de la Eredivisie, pero a pesar de sus éxitos el atacante confesó que uno de sus sueños en jugar en Boca Juniors.

“Me gustaría jugar en Boca. Mi papá jugó en Boca y desde niño me inculcó esta pasión por Boca. Sería un sueño para mí. Primero quiero hacer mi carrera en Europa. Quiero disfrutar. Después si se da, obviamente que me encantaría“, señaló Giménez en entrevista con El Futbolero México.

Santiago sueña con emular lo hecho por su padre en Boca Juniors, ya que Christian "Chaco" Giménez debutó con la Azul y Oro en 1998 hasta 2002, en donde consiguió tres títulos locales (Apertura 1998, Clausura 1999 y Apertura 2000) y tres internacionales (Libertadores 2000, Intercontinental 2000 y Libertadores 2001).

Además, el atacante del Feyenoord destacó que no solo tiene un amor hacia Boca, sino que también simpatiza por Cruz Azul, club en el que se formó y debutó hasta convertirse en un referente en el título del Torneo Clausura 2021.

“La gente piensa que tengo que ser de Boca o de Cruz Azul. Soy de los dos. Son países diferentes. Tengo a mi padre que desde niño me inculcó ser de Boca, pero a mí personalmente me tocó vivir en Cruz Azul y me hice hincha. Soy fanático de los dos“, finalizó.

