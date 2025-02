Santiago Giménez: ¿Cuándo sería el debut del mexicano con el AC Milan?

Santiago Giménez es oficialmente nuevo jugador del AC Milan, los días de negociaciones han terminado y el Bebote ahora busca escribir su propia historia en Italia tras brillar en el Feyenoord.

Con la llegada del delantero mexicano a Italia tendrá que empezar a integrarse rápidamente porque el calendario del Milan será exigente dentro de este segundo semestre entre Serie A, Copa de Italia y Champions League.

Milan l CRÉDITO X:acmilan

Y es que, de entrada, el próximo miércoles 5 de febrero los comandados por Sergio Conceicao vuelven a la acción recibiendo en San Siro a la Roma dentro de los Cuartos de Final de la Copa Italia.

Calendario del Milan en Serie A

Mientras que, en la Serie A visitarán el 8 de febrero al Empilo dentro de la Jornada 24 en busca de meterse a puestos que otorgan puesto para competiciones europeas. Posteriormente tendrá los enfrentamientos ante Hellas Verona, Torino, Bolonia, Lazio, Lecce, Como, Napoli, Fiorentina, Udinese, Atalanta, Venezia, Genoa, Bolonia, Roma y Monza.

Italia l CRÉDITO X:acmilan

Milan vs Feyenoord en Champions League

Mientras que en la UEFA Champions League se jugarán dos duelos cruciales ante Feyenoord dentro de los Playoffs en busca de los Octavos de Final, esto será el 12 y 18 de febrero.

El duelo con el conjunto neerlandés marcará el enfrentamiento de Santiago Giménez con su exequipo ahora vestido de Rossonero.

Calendario del AC Milan en febrero

Milan vs Roma - 5 de febrero - Copa de Italia

Empoli vs Milan- 8 de febrero - Serie A

Feyenoord vs Milan - 12 de febrero - Champions League

Milan vs Hellas Verona - 15 de febrero - Serie A

Milan vs Feyenoord - 18 de febrero - Champions League

Torino vs Milan - 22 de febrero - Serie A

Bolonia vs Milan - 26 de febrero - Serie A

