Se ‘frustra’ llegada de Ángel Di María a Rosario Central: “No regresa por la inseguridad”

Una de las posibilidades en este mercado de verano era el regreso de Ángel Di María al equipo de sus amores como lo es Rosario Central.

Sin embargo, el argentino habría rechazado esta propuesta desde el futbol argentino, debido a la inseguridad que azota al país sudamericano, por lo que el anhelo de los hinchas tendrá que esperar aún más.

“El sábado a la tarde me dijo su decisión de que no va a volver al club, porque no siente las garantías de seguridad para él ni para su familia”, expresó el presidente del conjunto argentino, Gonzalo Belloso para Radios 2 Rosario.

Belloso recalcó su sentir ante la negativa del bicampeón de América con Argentina, lo que hubiese representado uno de los fichajes más importantes para el futbol argentino.

“A nosotros nos duele porque queríamos. Respetamos muchísimo su decisión pero Central mañana tiene que jugar de nuevo y estamos mirando lo que viene”, resaltó.

Ante el buen momento de Rosario Central tras ganar la Copa de la Liga 2023: “Creemos que es el mejor para que viniera”, sentenció el presidente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡NUEVO DEFENSA! JOAQUIM PEREIRA SERÁ NUEVO JUGADOR DE TIGRES EN ESTE APERTURA 2024