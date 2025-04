¡Se queda el capitán! Virgil van Dijk renueva con Liverpool por dos temporadas más

La leyenda continúa. Las buenas noticias no dejan de llegar para Liverpool, pues tras el anuncio de renovación de Mohamed Salah, ahora también se hizo oficial la permanencia del capitán, Virgil van Dijk por dos temporadas más.

AP

Uno de los temas de conversación más recurrentes referentes a Liverpool, era el de los contratos de van Dijk, Salah y Trent Alexander-Arnold, que expiraban en verano de este año. Por ahora, los Reds ya resolvieron dos.

The show goes on. pic.twitter.com/kpuiXOt7GZ

— Liverpool FC (@LFC) April 17, 2025