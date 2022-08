Sébastien Haller, del Dortmund, confía en vencer al cáncer y marcar su primer gol en la Bundesliga

Contó sus días con cáncer. Sébastian Haller, futbolista francés del Borussia Dortmund, tuvo que dejar de lado su carrera como profesional y someterse a un tratamiento para combatir contra un tumor testicular maligno, y a pesar del momento difícil, se muestra optimista en todo momento.

Haller pasó del Ajax al equipo alemán, pero no pudo hacer su debut porque en la pretemporada se le diagnosticó el cáncer, y por primera vez desde entonces, el delantero de 28 años habló sobre las quimioterapias y se dijo agradecido por las muestras de apoyo.

“En estos momentos me siento muy bien. Desde el primer día que estuve en casa, me he movido y he ido al gimnasio. Incluso estoy al mismo nivel que hace unos meses, lo que es buena señal. Estoy comiendo bien. Mucha gente me está dando la confianza para superar esto. Quiero decirle a todo el mundo que me siento bien y asegurarme de que mucha gente se haga el chequeo”, dijo Sébastien para ESPN.

Desde luego, el francés comentó que el tratamiento es pesado. “Cuando te sometes al tratamiento, estás en el hospital durante cinco días. No puedes moverte ni hacer nada. Solo estás tumbado en la cama”.

Haller no pudo hacer su debut en la Bundesliga, pero se dijo feliz porque se le diagnosticó a tiempo y de inmediato, los médicos del Dortmund iniciaron con exámenes para el tratamiento debido.

“Sentí algo extraño en mi estómago. A partir de eso momento, todo pasó muy rápido. En menos de 24 horas me hicieron muchas pruebas y después de la operación descubrieron que era cáncer. Me alegré de haber podido hacer las pruebas rápidamente”.

Sébastien no deja de lado su humildad y estuvo preocupado por el equipo, pues apenas llevaba pocos días y no era un buen negocio su traspaso, pero su objetivo es jugar frente a la gente de Borussia y marcar su primer gol.

“Sólo llevaba 10 días cuando ocurrió y enseguida pensé en el club. No parecía un buen negocio para el club, pero son cosas que no se pueden evitar. Mi primer objetivo es volver a jugar frente al Muro Amarillo y marcar mi primer gol”.

