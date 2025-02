Seguidores armenios del LAFC, en desacuerdo por posible llegada del jugador turco Cenguz Under

Un grupo de seguidores del LAFC, de nacionalidad armenia, se han opuesto al fichaje del jugador turco Cengiz Under.

Este sector de fanáticos del equipo angelino pidió a la directiva analizar el fichaje, ya que entre Armenia y Turquía han existido conflictos históricos en varias ocasiones.

CAPTURA DE PANTALLA: X

De acuerdo con información de Rincon MLS; en dado caso de que se concrete el fichaje, estos seguidores podrían boicotear la temporada de su club.

Asimismo, diferentes reportes aseguran que el fichaje ya se realizó y el jugador turco apunta a ser presentado en los próximos días, por lo que veremos la reacción de los fanáticos llamados "Los Armenios".

CAPTURA DE PANTALLA: X

Los Armenios, the Armenian supporters group of LAFC, strongly oppose the club’s alleged signing of Ünder, citing deep historical wounds.



They warn this move could alienate Armenian fans, many of whom may boycott the season.



They urge LAFC to reconsider https://t.co/9BvenMaaV7

— 𝐋𝐀𝐅𝐂 𝐃𝐀𝐍𝐈𝐄𝐋 (@lafcdaniel) February 15, 2025