Chucky Lozano comanda victoria de San Diego FC en pretemporada de la MLS

Hirving 'Chucky' Lozano comenzó con el pie derecho su aventura en el futbol estadounidense y este sábado comandó la victoria por goleada de San Diego FC, en la pretemporada de la MLS.

Los dirigidos por Mikey Varas enfrentaron a New York Red Bull, en su último juego de preparación antes de su debut como una de las nuevas franquicias de la liga estadounidenses.

Lozano ya se estrenó con San Diego en la pretemporada | X: @sandiegofc

El mexicano marcó su primer gol en el llamado Coachella Valley Invitational, dentro de la victoria 6-0. El canterano de Pachuca además generó los dos primeros tantos, con una asistencia a Anders Dreyer en los linderos del área.

Posteriormente, Lozano ganó un mano a mano con el portero rival y con un tiro colocado firmó su primera anotación con el club californiano, que se dijo listo para debutar en la MLS.

“CHUCKY, CHUCKY, CHUCKY”



Sound ALL THE WAY UP 🔊🔊🔊 pic.twitter.com/CZI7e4wWSB

— San Diego FC (@sandiegofc) February 15, 2025