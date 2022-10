Sergio Ramos sobre el caso Mbappé: 'Somos buenos amigos, me consta que está feliz aquí'

Lo tiene claro: se queda. Sergio Ramos, defensa del Paris Saint-Germain, habló sobre la situación de Kylian Mbappé y del equipo parisino después de que iniciaran, de nueva cuenta, los rumores de que el francés pidió su salida para la próxima ventana de transferencias en enero.

De acuerdo con el jugador español, Mbappé está feliz en el PSG, pues son amigos y, además, la renovación de hace unos meses lo hace querer quedarse en el equipo, por lo que no hacen caso a los rumores que estallan en la prensa internacional.

“Lo único que te puedo decir es que soy muy buen amigo de Kylian, por lo que me consta cada día está muy feliz aquí en París, por lo tanto… renovó el año pasado, no creo que los rumores sean ciertos, por lo que seguimos centrados en lo nuestro y no hacemos caso a las noticias que están alrededor”, dijo Ramos para Movistar.

Entre otros temas, Sergio Ramos atraviesa por un buen momento futbolístico, por lo que, cerca de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el zaguero mantiene las esperanzas, aunque señaló que respetará la decisión de Luis Enrique, seleccionador de La Roja.

“La esperanza siempre la tengo, obviamente estoy contento de volver a estar con el equipo, de sumar todos los minutos posbles y demostrar un buen nivel. Mi ilusión es, por supuesto, volver a la selección, pero no depende de mí.

“Lo que el míster (Luis Enrique) considere, pues siempre es muy respetable. Por supuesto que la ilusión siempre sigue intacta de volver a defender la camiseta de mi país”, agregó Sergio tras el partido del PSG en Champions League.

