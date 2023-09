Sergio Rico desea volver a jugar en el Paris Saint Germain luego de haber superado el coma

Sergio Rico, portero del Paris Saint Germain, ha expresado su deseo de volver a las canchas de la Ligue 1, luego de haber estado en coma por más de 20 días, a raíz de una caída mientras montaba a caballo.

En una entrevista para las redes sociales del club parisino, el portero español comentó espera una valoración médica favorable para poder estar de regreso al futbol lo más pronto posible.

"El día 22 tengo un nuevo test a ver cómo sigue el aneurisma y a ver si el médico me da más libertad para hacer algo de deporte, para poder poner a tono mi cuerpo y para poder volver cuanto antes a con el equipo, a París. Mi objetivo es volver este año a estar con el equipo antes de que acabe la temporada", expresó.

Asimismo, Sergio señaló que aunque estuvo en coma, cuando despertó recordaba todo e incluso, su primer pensamiento fue sobre el futbol, además de que no se olvidó de su familia ni amigos.

"El primer pensamiento que tuve fue el futbol. No tenía problemas de memoria, me acordaba de todos los familiares, de Alba, de mis amigos... así que el primer pensamiento fue si podría volver jugar al futbol. Estando en una habitación de hospital, monitorizado, con todas las pantallas y la vía en el brazo... es lo primero que le pregunté al doctor. Toda mi vida ha girado alrededor del futbol y es inviable que pensara otra cosa que no fuera futbol puesto que no he hecho otra cosa", comentó Rico.

Por último, el guardameta agradeció todo el apoyo que recibió durante su estancia en el hospital.

"Me han llegado mensajes de gente del club, jugadores, el presidente, Luis Campos, etc. Todos se han volcado y han estado mandándome su apoyo. Aprecio mucho todos los mensajes, los gestos de mis compañeros sacando una camiseta mía con los goles, ver la camiseta mía en el vestuario... Me siento afortunado de formar parte de esta familia. Les doy gracias a todos y cada uno de ellos que han perdido algo de su tiempo para apoyarme en esta situación tan dura", sentenció.

