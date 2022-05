Serie A: Fiorentina venció a la Juventus y disputará Conference League

El Fiorentina ganó al Juventus (2-0) y acabó en la séptima plaza de la Serie A italiana, que le permite disputar la Liga Conferencia la próxima temporada en detrimento del Atalanta, que perdió su encuentro ante el Empoli.

El cuadro de Vincenzo Italiano dependía de sí mismo para conseguir el objetivo continental y no falló ante un rival sin nada en juego y que no contó con el español Alvaro Morata que abandonará el club turinés. No se movió del banquillo el internacional con España que tendrá que regresar al Atlético Madrid.

El Fiorentina no dejó escapar su ocasión y encarriló el triunfo en el tiempo añadido de la primera parte con el tanto firmado por Alfred Duncan que batió a Mattia Perin.

Sin embargo, no cerró el encuentro ante el Juventus, que terminó cuarto en la tabla, en Liga Campeones, hasta el tramo final cuando una falta dentro del área de Leonardo Bonucci fue sancionado con un penalti que transformó Nicolás González.

El Fiorentina termina séptimo en la tabla con tres puntos de ventaja sobre el Atalanta.

