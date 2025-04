¡Sigue la polémica del penal de Julián! Perito español mencionó que el video de la UEFA no es el original

Hace casi un mes, Real Madrid eliminó con bastante drama y sufrimiento a su rival de ciudad, Atlético de Madrid. El conjunto Merengue, volvió a hacer patente su paternidad y se instaló en los Cuartos de Final de la Champions League.

Uno de los momentos más recordados de esa serie, fue el penal del argentino, Julián Álvarez, que fue invalidado por doble toque. A pesar de que los Colchoneros alegaron que fueron dañados por la decisión arbitral, la imagen del doble toque fue contundente; hasta el día de hoy.

Penal de Julián | AP|

Un perito, contratado por la Asociación Internacional de Peñas del Atlético de Madrid -las peñas en el futbol son asociaciones civiles, conformadas por aficionados del equipo con un objetivo en común- mencionó que el video de la UEFA está ‘editado’ para perjudicar al conjunto del Atlético.

“El vídeo que sale de una cámara no es el original. Que esté manipulado o no implica mala fe, entonces no podemos decir eso. Pero no es el original de la cámara, sí. Obviamente está editado”, comentó José Luis Rivas (perito) a Cadena Ser.

Penal de Julián | AP|

Solicitaron video y audio originales

La misma Unión de Peñas, comentó que lanzaron un comunicado oficial solicitando a la UEFA el audio y video del penal.

“Para que todo se pueda conocer de la forma más transparente posible y se conozcan los motivos por los que se editó el vídeo”, comentó el perito.

