Sneijder se 'solidariza' con Vinicius y recuerda el Balón de Oro que le 'robaron' en 2010

La entrega del Balón de Oro ha traído constantes críticas por parte de que quienes considerarban que Vinicius Jr merecía quedarse con el galardón en lugar de Rodri Hernández. Sin embargo, esta no fue la primera ocasión que se presentó una situación así y Wesley Sneijder, que pasó por algo similar en 2010, dio su opinión sobre lo ocurrido.

Hace 14 años, el neerlandés fue figura para guiar a Inter de Milán a la obtención de la Champions League y fue subcampeón en la Copa Mundial Sudáfrica 2010, luego de la derrota ante España. A pesar de ello, en lo individual tuvo una gran actuación, por lo que era uno de los favoritos para quedarse el premio.

Sin embargo, Lionel Messi se llevó el premio en esa ocasión por delante de sus compañeros en Barcelona, Xavi Hernández y Andrés Iniesta. De hecho, Sneijder quedó cuarto en las votaciones, a pesar de lo cual consideró que sí sufrió "un robo" hace 14 años.

"Sí (cree que fue un robo), pero para ser honesto me alegra que incluso en pleno 2024 se siga hablando de ello y que mucha gente me diga ‘Wes, te lo robaron en 2010’. Imaginate ganarlo, pero que digan que no lo mereces", respondió el neerlandés en entrevista con el Diario AS.

Por otra parte, Sneijder también puntualizó que, si bien queda la inquietud, para él siempre tendrán mayor peso los logros colectivos. "Estos premios individuales son lindos, pero los premios en equipo como la Champions League son más valiosos para mí”, finalizó.

