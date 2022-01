Song sobre su traspaso al Barça: 'Cuando vi cuanto ganaría, no lo pensé dos veces'

Alex Song fue un fichaje del Barcelona en la temporada 2012, el cual es recordado muy poco debido a que el camerunés no jugó tantos partidos; sin embargo, el propio futbolista admitió en una charla con el basquetbolista de Camerún, Pascal Siakam, que no le importaba la cantidad de juegos disputara siempre y cuando se hiciera millonario. Y es que el mediocampista ha admitido en diversas ocasiones que fichó con los Culés por dinero.

"Cuando el Barcelona me ofreció un contrato y vi cuánto ganaría, no lo pensé dos veces. Sentí que mi esposa y mis hijos deberían tener una vida cómoda una vez termine mi carrera" confesó el exfutbolista del Arsenal. "No me importaba ser un calientabancas en el Camp Nou con el dinero que ganaba", reafirmó.

La decisión fue considerada luego de que el camerunés viera llegar a Thierry Henry a los entrenamientos del Arsenal en un coche último modelo, el cual se compró pero vendió a los pocos meses. "Lo veía (a Henry) llegar con una verdadera joya de coche, fui a comprarlo inmediatamente pero juro que lo devolví a los dos meses porque el dinero se me iba en la gasolina", contó en la plática.

Alex Song estuvo en el equipo del Barcelona hasta el 2016 cuando fue traspasado de manera definitiva al Rubín Kazan. Con los culés disputó 63 partidos y solo anotó un gol en dos años que defendió la playera blaugrana (fue cedido al West Ham antes de su fichaje con el equipo ruso).

