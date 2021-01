Supercopa de España: Real Madrid se mide al Athletic de Bilbao por el pase a la Final

Real Madrid y Athletic de Bilbao se citan en la segunda Semifinal de la Supercopa de España con las quejas blancas por su viaje a Pamplona y su tropiezo ante Osasuna y la semana de "descanso" del Athletic, tras la suspensión de su duelo en el Metropolitano.

El conjunto de Zinedine Zidane llegará con pocos entrenamientos tras quedar atrapado en Pamplona por el temporal Filomena. Sin embargo, el entrenador blanco ve muy metidos a sus jugadores en el partido.

"Estamos preparando bien el partido. Llevamos aquí tres días y vamos a intentar hacer un gran partido ante un gran rival", comentó Zidane.

Además, Zidane tiene la baja de Dani Carvajal debido a que sigue arrastrando molestias y el objetivo es llegar a una hipotética final. Rodrygo Goes sigue recuperándose de su lesión y Luka Jovic vuelve a Alemania con el Eintracht Frankfurt, club de donde fue comprado hace año y medio y en donde brilló por última vez.

“Jovic está con nosotros todavía. No está porque está lesionado. A mí no me han dicho nada aún pero veremos lo que va a pasar. Nada más”.

De esta forma, el conjunto blanco defenderá el título de campeón de la Supercopa de España en Andalucía, donde hace un año se proclamó campeón demostrando su gran carácter competitivo.

Por su parte, el Athletic llega a este certamen gracias a que es uno de los finalistas de la Copa del Rey 2019-20, con todo que ganar y nada que perder, los de San Mamés desean dar una gran sorpresa en la competencia eliminando al vigente campeón de la Supercopa.

Asimismo, surgen más algunas dudas en el once de Marcelino García. Ya que debido al temporal Filomena no pudo disputar su partido en el Wanda, por lo que existen varías incógnitas respecto a los jugadores suplentes que podría utilizar.