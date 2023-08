Szcesny dejó su mensaje sobre Arabia: “Ya he ganado un montón de dinero”

El futbol en Arabia Saudita se encuentra creciendo en este mercado de fichajes, pues han arribado grandes estrellas del Viejo Continente para estar en esta liga, pero para Wojciech Szcesny fue uno de los que dejó en claro en su respuesta sobre emigrar al balompié saudí.

"Ya he ganado un montón de dinero en mi vida. Prefiero los retos divertidos y defender la portería de la Juventus es el mejor reto que puede haber. Soy jugador de la ‘Juve’, a no ser que no me quieran”, declaró el guardameta polaco en entrevista para TVP.

El portero de la Juventus se encuentra enfocado por disputar su séptima temporada con el equipo de Turín, ya que considera que el club tiene un reto esta temporada, pues los italianos no estarán disputando la Champions League.

“El deseo por ganar el Scudetto es muy grande. Este club está tan acostumbrado a ganar trofeos que siempre quieres otro. Hay frustración por no haber tenido éxito últimamente, pero existe la motivación para volver y luchar por objetivos mayores”, finalizó Wojciech.

En cambio, en Arabia Saudita siguen sumando nuevas estrellas, pues el más reciente en fichar para jugar en esta liga fue Neymar, que decidió dejar al PSG para vestir la playera del Al Hilal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SARINA WIEGMAN, DT DE LA SELECCIÓN FEMENINA, EN LA MIRA PARA DIRIGIR AL EQUIPO MASCULINO DE INGLATERRA