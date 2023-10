Tata Martino no ve al Inter Miami en Playoffs de la MLS: 'Es el peor momento del equipo'

Inter Miami vivió una noche difícil el miércoles al caer 4-1 ante Chicago Fire, un partido en el que una vez más se extrañó la presencia de su estrella, Lionel Messi, en el campo de juego. Con esta derrota, las perspectivas de clasificación a los Playoffs de la MLS se han vuelto cada vez más sombrías para el equipo dirigido por Gerardo 'Tata' Martino.

El partido dejó al Inter Miami en una posición precaria en la liga estadounidense, manteniéndose en la penúltima posición con solo una victoria en los últimos cinco encuentros. La ausencia de Messi se ha hecho sentir de manera significativa en el rendimiento del equipo.

El entrenador Tata Martino no ocultó su frustración y preocupación por la situación actual de su equipo. "Me voy con la tristeza de que nuestras chances se van esfumando. Ya no dependemos de nosotros. Pueden existir oportunidades si otros resultados nos ayudan. Pero hoy el problema no radica en qué hacen los rivales, también es que tenemos que ganar tres partidos y es el momento en el que tenemos peor rendimiento del equipo", expresó Martino.

A pesar de las dificultades, el entrenador argentino valoró lo que se ha logrado desde su llegada al banquillo del Inter Miami en esta etapa de la temporada. "Siempre pensé que estos seis meses iban a ser cuestión de dar forma al equipo, de conocer al club para tener un excelente 2024. Pudimos ganar un título, perdimos una final (de la Copa US Open) y ahora seguimos con opciones de entrar a Playoffs, algo que hace tres meses era imposible pensar".

La ausencia de Messi debido a lesiones ha sido un desafío constante para el Inter Miami esta temporada. El equipo enfrenta un difícil camino hacia la clasificación a los Playoffs, pero aún mantiene una pequeña esperanza de lograrlo si puede superar sus problemas de rendimiento y recibir un poco de ayuda de otros resultados en la MLS.

