Thiago Silva sobre Neymar: 'Tiene que ir al Chelsea si deja al PSG'

El brasileño Thiago Silva podría ser pieza clave para que su compatriota Neymar firme con el Chelsea, en caso de que se llegue a concretar su salida del París Saint Germain.

"Tiene que ir para el Chelsea si se va del PSG", dijo el defensa durante un evento en Recife, en el noreste de Brasil.

"Neymar es un tipo que no necesita comentarios, por su calidad, por su desempeño y además, es un súper amigo, espero que esto se concrete, que no se quede solo en noticias. Hasta ahora, no sé nada", señaló el excapitán del club parisino, donde militó ocho temporadas, tres de ellas con Neymar".

Cabe recordar que Neymar extendió hace un año su contrato con el PSG hasta el 2025, sin embargo los rumores de su salida han cobrado fuerza desde las declaraciones del presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi quien en una entrevista con medios franceses se pronunció sobre el estilo de vida del brasileño.

"Ya no queremos llamativos, 'bling-bling'; es el fin del brillo", dijo sobre Neymar quien en 2017 fue el fichaje más caro de la historia por 222 millones de euros, procedente del FC Barcelona y que en la última temporada fue la menos prolífica para el futbolista desde que juega en el futbol europeo, con un total de 13 goles y 8 asistencias en 28 partidos en todas las competiciones con el PSG.

