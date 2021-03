Thierry Henry reveló que necesitó de guardaespaldas tras mano ante Irlanda

En el lejano 2010, Francia dejó fuera del Mundial a Irlanda gracias a una mano de Thierry Henry en el área que no fue sancionada como infracción, causando el odio incondicional del combinado verde. Tras la polémica, el astro francés reveló haber necesitado de guardaespaldas para garantizas su seguridad y la de su familia al recibir sin fin de amenazas de muerte.

“No puedo explicarlo porque pasa, pero aquí es donde se vuelve difícil. Y no estoy diciendo eso para que la gente diga 'Oh, Dios mío'. No. Pero luego, después de eso, el abuso que recibí, recibí cartas, amenazas de muerte, mi hija tuvo que ir a la escuela con un guardaespaldas durante dos semanas porque tenía miedo: 'Sabemos dónde vives'”, reveló Henry en entrevista con el diario británico The Sun.

Henry quedó evidenciado en un video donde se muestra claramente cómo utilizó la mano para controlar el balón dentro del área; posteriormente le dio el pase a William Gallas, quien marcó el empate 1-1 para que Francia se clasificara a Sudáfrica.

“Me asusté, le puse un guardaespaldas a mi hija; nunca lo compartí. No digo esto para hacer meor o no lo que pasó, no tiene nada que ver con nada. Pero fue difícil. Esto es lo que la gente a veces no entiende, no quieres recibir amenazas de muerte. No quieres recibir nada, no quieres que tu hija sea un objetivo. No quieres eso”, añadió.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: QATAR 2022: INGLATERA SUFRIÓ ANTE POLONIA, PERO GANÓ Y ES LÍDER DEL GRUPO I