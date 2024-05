Toni Kroos dio un gran partido ante Bayern Munich pero no sabe si seguirá en Real Madrid

Real Madrid logró el empate en su visita a Bayern Munich en el duelo de ida de la Semifinal de Champions League. Pero una de las piezas más importantes en este partido mantiene en vilo a los seguidores del club blanco, sin dar señales sobre lo que hará una vez que concluya la temporada.

Toni Kroos volvió a ser el orquestador del mediocampo merengue en el compromiso de este martes en el Allianz Arena. A pesar de sus 34 años, el alemán sigue siendo un todo terreno que le da claridad y equilibrio al equipo de Carlo Ancelotti.

No obstante, pese a que está a punto de lograr un doblete con los españoles, su contrato finaliza en junio y el jugador todavía no decide qué hará con su futuro. "No he decidido", fue su tajante respuesta tras el compromiso ante los bávaros.

"Quiero ganar al máximo esta temporada y no pienso en el futuro", zanjó el jugador con respecto a su futuro, en el cual la prensa europea solo ha manejado dos escenarios: Retiro o renovación. La posibilidad de que se marche a otro equipo por ahora no se maneja.

Con respecto a lo que fue el juego, Kroos compartió que se quedó satisfecho con el empate, además que aplaudió la actuación de Vinicius Jr, quien hizo los dos goles de los Merengues, el primero con pase del alemán. "Está bien, hemos dado la cara aquí y ahora a por la vuelta",

"Es mucho crédito para Vini, es él quien me ofrece hacer el pase con su movimiento, le he visto que a su central le seguía y sabía que iba a ir lento luego, el pase al final no ha sido tan especial, lo ha sido el movimiento. No sólo es rápido, también es listo y sabe cuándo se tiene que mover. Va a ser un partido muy importante".

