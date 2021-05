Toni Kroos, todavía "furioso" por el arbitraje vs Sevilla: 'Influyó gravemente por LaLiga'

El jugador del Real Madrid Toni Kroos dijo, en su acostumbrado podcast con su hermano Felix, que todavía está "furioso" por el arbitraje de Martínez Munera en el partido ante el Sevilla que, en opinión del internacional alemán, fue decisivo en el partido y puede serlo para el título de Liga.

"Era un partido decisivo, podíamos lograr el liderato, jugamos bien, creo que merecimos ganar. Eso hace que todo sea más difícil de aceptar. Rara vez me declaro en desacuerdo con las decisiones de los árbitros, pero esta vez tengo que hacerlo", dijo Kroos en la conversación con su hermano.

"Cuando tienes la sensación de que te perjudican en un partido decisivo es algo difícil. El que pitaron en contra nuestra no fue penalti. En primer lugar el jugador estaba de espaldas y además el balón le pega primero en el hombro. Al margen de lo que pase en la última jornada eso es algo que le pone a uno furioso.

"Ver la repetición y revocar su decisión, ya que no había señalado mano a priori, supuso influir gravemente en la pelea por la LaLiga. Si al final no es suficiente, también será, desde mi punto de vista, por culpa de esta situación. Lo tengo claro. No es que deje un sabor amargo, me enfada bastante", mencionó.

Kroos pidió la opinión neutral de su hermano, que primero le dijo: "Si tú estás furioso yo también estoy furioso" y luego añadió que tampoco había visto penalti y que le parecía notable que Zinedine Zidane, que nunca hace reclamos a los árbitros, haya pedido explicaciones.

"Eso es significativo. Él nunca habla de los árbitros y esta vez pidió una explicación", respondió Kroos.

"Lo que me pone de peor humor es que, aunque en ese momento no lo sabía, haya sido mi último partido con el Real Madrid esta temporada", añadió.

Kroos es baja para el partido de este sábado contra el Villarreal por positivo de coronavirus.

