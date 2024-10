UEFA Nations League: ¿Por dónde y a qué hora ver el partido de Bélgica vs Francia?

La Selección de Bélgica recibe este lunes a su similar de Francia en un encuentro que será clave para ambas en la UEFA Nations League. Los Diablos Rojos llegan tras empatar ante Italia el pasado jueves y rescatar un punto que le mantiene en la pelea por clasificar a Cuartos de Final en la Liga A.

Por ahora, los dirigidos por Domenico Tedesco se encuentran en el tercer lugar del Grupo A2 con cuatro puntos por seis que tienen los de Didier Deschamps. Por lo que el vencedor de este compromiso se mantendrá en zona de clasificación con Italia, que marcha invicto y enfrentará a Israel para mantener la buena racha.

Les Bleus precisamente vencieron 1-4 a Israel en la anterior jornada del torneo de la UEFA, pero se encuentran en medio de una polémica extra cancha por la situación de Kylian Mbappé. El jugador de Real Madrid no fue convocado a esta Fecha FIFA, pero ha estado en el centro de la controversia.

A pesar de que no fue llamado porque venía saliendo de lesión, tras darse a conocer la lista de Francia, Mbappé jugó más de 30 minutos ante Lille en la Champions League y luego 70 minutos contra Villarreal en LaLiga. Posteriormente se difundieron videos de una salida nocturna que tuvo mientras su selección estaba concentrada para el juego ante Israel.

Deschamps ha restado importancia al asunto, por un lado porque "el empleador de un jugador es el club" y no la selección, y por otro porque lo que hagan en su tiempo libre no les compete. No obstante, es una situación que ha generado ruido alrededor de los actuales subcampeones del mundo y que Bélgica tratará de aprovechar a su favor.

¿Por dónde y a qué hora ver el partido de Bélgica vs Francia?

Fecha: Lunes 14 de octubre de 2024

Lunes 14 de octubre de 2024 Horario: 12:45 horas (tiempo del centro de México)

12:45 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Rey Balduino

Estadio Rey Balduino Transmisión: Sky Sports

