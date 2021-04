Valencia: Videos no muestran insulto racista de Juan Cala a Mouctar Diakhaby

Varios videos difundidos en redes sociales como supuestas pruebas del insulto racista presuntamente dirigido por el futbolista del Cádiz Juan Torres 'Cala' al valencianista Mouctar Diakhaby no recogen el momento del incidente, sino una explicación posterior de otro jugador, como demuestra el análisis de las imágenes.

Durante el partido de futbol que enfrentó el domingo al Cádiz y al Valencia en la jornada 29 de LaLiga Santander, el jugador francés del conjunto visitante Diakhaby denunció haber recibido un insulto racista ("negro de mierda") por parte de Cala, defensa del equipo local.

Mediada la primera parte, en el saque de una falta, ambos se enfrentaron verbalmente, lo que dio inicio a una fuerte discusión que supuso la interrupción del partido y la marcha del Valencia del terreno de juego tras la denuncia realizada por Diakhaby, aunque el encuentro se reanudó pasados unos minutos y concluyó con normalidad.

COMUNICADO OFICIAL | JUAN CALA, NO TE CREEMOS #YoCreoAMouctarDiakhaby — Valencia CF (@valenciacf) April 6, 2021

En declaraciones posteriores, el futbolista francés acusó a Cala de haberle llamado "negro de mierda", lo que el jugador andaluz niega tajantemente.

" Negro de Mierda " pic.twitter.com/FcuT3PNwpy — Mouctar Diakhaby (@Diakhaby_5) April 6, 2021

Los videos difundidos en Twitter pertenecen a la retransmisión real del partido con una narración en inglés y no tienen alteraciones en el sonido, pero las palabras no corresponden al diálogo entre Cala y Diakhaby, sino probablemente a otro jugador que habría utilizado la expresión racista para exponer lo ocurrido tras el incidente. Por ello, no pueden ser empleados como prueba para explicar lo que realmente sucedió.

