¿Vestidor roto en Barcelona? Ronald Araujo responde a críticas de Gundogan: "Yo tengo códigos"

Tras la eliminación del Barcelona en Cuartos de Final de Champions League ante Paris Saint Germain, Ilkay Gundogan se mostró muy autocrítico con el equipo. Ante esto, Ronald Araújo, centraldel Barça, salió a defenderse luego de que el alemán dijo que la expulsión en el primer tiempo condicionó el partido.

Con la eliminatoria 4-2 a favor del Barcelona, Ronald Araújo fue expulsado en el primer tiempo tras una falta como último hombre. Gündogan, refuerzo culé para esta campaña, desaprobó la falta del defensor uruguayo y señaló que era mejor dejar el mano a mano ante Marc Andre Ter-Stegen.

"Es imposible remontar si uno de tus jugadores es expulsado. Estamos muy decepcionados. Sentíamos que teníamos el control del partido antes de la tarjeta roja. Si es falta, es tarjeta roja. Prefiero conceder el gol o dejar al delantero con un uno contra uno. Se tiró el balón largo y no sé si llegaba a la pelota. Podía dejar la oportunidad a nuestro portero y que nos salvara o incluso conceder un gol. Ponerte con un hombre menos por la roja tan temprano en el partido te mata", fueron las palabras del mediocampista alemán.

Ante esto, Ronald no se mostró conforme y aunque dijo que prefiere guardarse lo que piensa, tiró un 'dardo' al decir que él sí tiene códigos a la hora de declarar.

“Estoy triste por la eliminación, como todos los culés, Teníamos en nuestras manos la clasificación. La jugada es fortuita, está al 50 y 50. Si no pita no pasa nada, si pita me tiene que expulsar, pero estoy triste. Prefiero guardarme para mí lo que pienso. Tengo códigos y valores que creo que hay que respetar”, expresó el charrúa.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¿FIN DE LA MULTIPROPIEDAD EN LA LIGA MX? BANCO VALÚA A MAZATLÁN, SANTOS, ATLAS Y QUERÉTARO PARA POSIBLE VENTA