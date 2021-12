Vincent Kompany denunció racismo en el partido entre Brujas y Anderlecht

Vincent Kompany, director técnico del Anderlecht, denunció insultos racistas durante el partido entre su equipo y el Brujas por la Jornada 20 del campeonato belga.

"Salgo de este partido disgustado. Durante todo el partido, el cuerpo técnico y yo fuimos insultados. Insultos racistas que también fueron dirigidos a los jugadores. El día terminó mal.

"Me voy a reunir con mi cuerpo técnico y con las personas que me importan. No debemos vivir eso hoy en día", argumentó el excapitán del Manchester City a la televisora Eleven.

Los dirigentes del Brujas se disculparon por lo sucedido. "Algunas personas no representan los valores y estándares de nuestro club, y no tienen su sitio en el estadio Jan Breydel", publicó el club en Twitter.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PREMIER LEAGUE: LIVERPOOL Y TOTTENHAM REPARTEN PUNTOS EN PASIONAL EMPATE