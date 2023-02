Xavi: 'He vivido como jugador las grandes remontadas del Real Madrid'

Después de estar a pocos puntos de que Real Madrid los pudiera alcanzar, Barcelona es líder de la competencia, después de que el equipo de Carlo Ancelotti cayó frente a Mallorca, que dirige Javier Aguirre. Los culés despegaron su ventaja con ocho unidades tras la victoria ante Sevilla.

Sin embargo, el estratega Xavi Hernández se dijo tranquilo ante la ventaja al equipo madrileño. "Ahora ocho puntos de diferencia contra el Real Madrid. Habían pinchado del segundo al sexto y es una jornada redonda aunque queda mucho", mencionó.

Sin embargo, recalcó que sufrió remontadas merengues como jugador.

"Nunca se puede dar por muerto. He vivido como jugador las grandes remontadas y no me gustaría que pasase como entrenador. Estamos en febrero", mencionó el estratega del equipo catalán.

Además, recalcó que el vigente Campeón es el Madrid y es el favorito.

"Competirá hasta el final y no dejará que su equipo baje la guardia ante su más grande rival", finalizó en conferencia de prensa.

