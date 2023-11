Xavi sobre el rendimiento del Barça: "No jugamos bien por las críticas de la prensa"

Este domingo el FC Barcelona, con mucho trabajo, pudo vencer al Deportivo Alavés, pero, contrario a lo que se piensa, el entrenador español ya encontró al principal culpable de la mala forma del club catalán: La Prensa española.

Después de algunos cambios que implementó el entrenador catalán, durante la rueda de prensa, el exfutbolista del cuadro culé aseguró que el problema principal del Barcelona no es el rendimiento y tampoco es la afición, sino que son las críticas de la prensa lo que hacen que estén pasando por un mal momento.

"Se generan situaciones y escenarios que para mí no son los reales, entonces sin ninguna duda afectan, me pasó a mí y le pasa a mis futbolistas, es normal, se genera una negatividad que no es para nada buena ni positiva y esto afecta, yo creo que les afecta demasiado lo que se dice en el entorno", comentó Xavi.

Además de esto, Xavi aseguró que sus jugadores no están disfrutando de su futbol y que eso se nota en el terreno de juego, lo cual es algo inaceptable en la escuadra catalana mientras Hernández sea entrenador culé.

"Hemos hecho cambios, yo lo que intento es buscar soluciones sobre todo para que los futbolistas estén a gusto en el campo y disfruten, pero se hace difícil, ahora no es momento de que están disfrutando y eso no me gusta, yo quiero que mis futbolistas disfruten en el campo, no es el escenario ideal, el parón nos viene bien para recuperar a la gente", finalizó.

