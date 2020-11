Youssoufa Moukoko: La 'joya' del Dortmund podría debutar con 16 años en la Bundesliga

Youssoufa Moukoko celebrará este viernes sus 16 años, y con ello, cumplirá con la regla para poder debutar en la primera división alemana a partir del fin de semana. Esto no sería posible si no se hubiera aprobado la nueva ley, que debido a su influencia se terminó conociendo como la 'Ley Moukoko'.

Hasta hace poco, la Deutsche Fussball Liga, organismo que dirige las divisiones profesionales alemanas, no permitía que jugadores menores a los 18 años y que no estaban inscritos en el equipo Sub 19 pudieran debutar.

Pero a partir de abril de este año fue aprobada la ley que rebajaba el límite de edad hasta los 16 años, condición que el delantero nacido en Yaoundé, Camerún, cumplirá hoy.

Pese a su corta edad, al delantero le quedaron chicas las ligas inferiores. Con 12 años ya era Sub 15, con 15 ya jugaba en el Sub 19 y en la UEFA Youth League donde sumó 141 goles. Este era uno de los argumentos de los dirigentes del Dortmund para que se cambiaran las reglas.

"No tratamos de batir récords, pero no permitirnos usar jóvenes con un talento excepcional es una desventaja con respecto a otras Ligas. Es un talento sobresaliente y queremos que aprenda a entrenar y jugar con adultos", explicaba Lars Ricken, coordinador juvenil del Borussia, a la revista Kicker.

El talento de Moukoko ha impresionado también a la figura en el ataque, Erling Haaland: "Es mucho mejor que yo con su edad. Nunca había visto a un chico de 15 años tan bueno", expresó hace unos meses.

Ahora, Moukoko ya tiene número del primer equipo, portará el 18, y también firmó recientemente un contrato con Nike por 10 millones de euros, según la prensa europea.

Está llamado a ser el 'nuevo Messi' y si todo sigue su curso, se convertiría en el jugador más joven en debutar en la Bundesliga.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COLOMBIA: JAMES RODRÍGUEZ NEGÓ PELEA CON JEFFERSON LERMA