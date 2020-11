José Mourinho: 'The Experienced One', el nuevo apodo que se impone el DT portugués

Han pasado ya 16 años desde que el nombre de José Mourinho recorrió cada rincón del balompié mundial tras ganar la Champions League con el Porto. Desde aquel entonces, en una travesía internacional que comenzara con su fichaje por el Chelsea haciéndose llamar The Special One, el DT portugués se ha convertido en uno de los mejores del globo en lo que hace, recolectando experiencia por todos los países a los que va a dirigir.

Inter de Milán, Real Madrid, Chelsea, Manchester United y ahora Tottenham es una trayectoria digno de un director técnico de categoría, travesía que lo ha llenado de aprendizajes, los cuales lo hacen normarle ahora: The Experienced One.

"The Experienced One. Tengo mucha experiencia. Básicamente todo lo que me pasa en el futbol ahora es un deja vú, es algo que me ha pasado antes. La asimilación de experiencias es una facultad excepcional", indicó el mandamás de los Spurs en entrevista con Tencent Sports,

"Hay trabajos en los que necesitas una condición física especial, como un jugador de futbol. Un hombre de 40 años no tiene el mismo potencial que uno de 20 o 30, a menos que seas Zlatan Ibrahimovic", continuó Mourinho. "Para entrenar solo necesitas tu cerebro, una acumulación de experiencias y conocimientos solo puede hacerte mejor".

