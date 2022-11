Zlatan Ibrahimovic: 'En Francia están Neymar, Messi y Mbappé... pero no tienen a Dios'

Zlatan Ibrahimovic se encuentra recuperando de una operación en la rodilla derecha que lo tiene alejado de las canchas, pero no de la polémica.

Y es que el delantero sueco del Milan aseguró que desde su salida del futbol francés, donde militó para el París Saint-Germain, el nivel ha decaido.

"Desde que me fui de Francia, todo se ha derrumbado...", dijo Ibrahimovic en entrevista con el Canal+ de Francia.

"Desde que dejé Francia no hay nada más interesante de lo que hablar. Francia me necesita y yo no necesito a Francia. Aunque tengan a Messi, Mbappé y Neymar, no es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué no está allí? Porque ya no hay Dios", agregó Zlatan.

El sueco llegó al PSG en el 2012 tras salir del Milán. Jugó por cuatro temporadas con el cuadro parisino, consiguiendo 12 títulos, entre los que destacan cuatro campeonatos de la Ligue 1.

