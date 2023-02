Zlatan Ibrahimovic volvió a las canchas luego de nueve meses de ausencia

Este domingo, durante del encuentro entre el AC Milan y el Atalanta, Zlatan Ibrahimovic volvió a los terrenos de juego después de nueve largos meses de ausencia.

Ibracadabra ingresó al terreno de juego al minuto 76 de tiempo corrido, ocupó el lugar Olivier Giroud cuando el marcador ya estaba 1-0 en favor del cuadro rossonero.

Zlatan se operó el pasado mes de mayo, de acuerdo a informes del club, la operación fue para darle estabilidad de manera definitiva a la rodilla derecha, la cual sufrió una rotura de ligamentos cruzados el 20 de abril del 2017, cuando Ibra jugaba para el Manchester United.

Después de recuperarse de la lesión, Zlatan se fue a jugar a la MLS, donde estuvo jugando para él LA Galaxy, hasta que decidió regresar a Europa con el AC Milan. Ibrahimovic no anota un gol desde enero del 2022, antes de que la lesión se agravará.

"Cuando estoy bien, soy el más fuerte de todos"

Tras la finalización del partido Zlatan aseguró para los micrófonos de DAZN que, ahora que se siente mejor, tiene la capacidad de competir con y contra cualquiera de sus compañeros por un lugar en el 11 titular de Stefano Pioli.

"Cuando estoy bien soy el más fuerte de todos. Puedo ayudar más que hoy, mejorar de entrenamiento en entrenamiento: hoy parecía que no había pasado todo ese tiempo… Quiero darle competencia a mis compañeros, si no no puedo quedarme aquí: si solo pienso en jugar los últimos minutos entonces mejor me quedo en casa, quiero jugar todo el partido", comentó.

Además, aseguró que estos meses fueron duros y que se complicaron todavía mas cuando se enteró de la muerte de Mino Raiola, quien durante mucho tiempo fue su representante, a pesar de eso aseguró que estaba feliz de volver a las canchas.

"Me siento bien, por fin hoy me sentí libre para hacer lo que amo. Sufrí mucho, los últimos seis meses de la temporada pasada no pude jugar como quería. Podría haberme operado seis meses antes, pero ese fue nuestro año y al final ganamos. Nunca he sufrido tanto como por ese trofeo. También estuvo la muerte de Mino (Raiola) que golpeó a nivel mental", aseguró.

Zlatan terminó agradeciendo a todos los fans que se le entregaron al sueco cuando ingreso a la cancha del San Siro para disputar poco mas de 15 minutos de juego: “Gracias a la afición que me da fuerza y ​​motivación para seguir, los extrañé mucho", finalizó.

