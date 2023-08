André Jardiné tras la goleada de Columbus Crew al América: 'No refleja lo que somos'

Tras el doloroso descalabro 4-1 ante el Columbus Crew y que le costó al América no quedarse con el liderato de su grupo de la Leagues Cup, el técnico André Jardiné aseguró que el marcador no refleja la verdadera versión de su equipo, sin dejar de reconocer a su rival.

“Somos todos profesionales acostumbrados a jugar en un club grande, no nos gusta perder de esta forma, para nosotros es un duro golpe, sabemos que el resultado no refleja lo que somos, aprender y luego estaremos más fuertes, es parte del proceso. Luchar con el tiempo para estar más listo, pero de verdad enfrentamos a un equipo bastante sólido para su temporada, nosotros queremos estar bien colectivamente cuanto antes”, declaró Jardiné en conferencia de prensa.

“Hay que reconocer el buen nivel del rival, hicieron buen partido, ubica bien la cancha, presiona los 90 minutos. El análisis determinaba un juego difícil, todavía quiero ver el juego, casi no me gusta ver los juegos (repetición), el marcador no refleja el partido, claro que estuvimos imprecisos”, agregó.

Las Águilas mostraron una versión muy distinta a la que ofrecieron en el partido de la Jornada 1 ante St. Louis, equipo al que golearon 4-0, por lo que Jardiné señaló que el desastroso marcador ante Columbus no fue producto de la soberbia y aclaró que tampoco se dejarán caer por esta derrota.

“Te aseguro que nuestro grupo está muy enfocado en lo que debemos hacer, la soberbia no pegaría en el grupo, tampoco la depresión de una derrota como ésta, debemos tener calma, hay cambio de DT en un equipo como América, y cuando cambias es de procesos, tenemos un grupo calificado, no estamos tan finos y precisos como hoy, necesitamos más de tiempo para hacernos de solidez”, comentó.

