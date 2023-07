Berterame tras Hat-Trick en Leagues Cup: "Fue un alivio muy grande"

El pasado fin de semana Rayados de Monterrey se aseguró su pase a los Dieciseisavos de Final en la Leagues Cup, esto tras vencer al Seattle Sounders por marcador de 4-2, con un triplete del delantero sudamericano Germán Berterame.

El artillero sensación del cuadro regiomontano aseguró, luego del encuentro ante el Sounders, que el resultado conseguido pone feliz al vestuario, al entrenador y al mismo delantero, quien está en gran forma en la competición que se desarrolla en Estados Unidos.

"Es algo que me gusta, después de no venir convirtiendo, fue un alivio muy grande y creo estoy trabajando y espero sigamos por esta línea, que me pone contento a mí y a todo el grupo", comentó.

Berterame, desde que llegó al club albiazul, ha marcado 10 goles en temporada regular y solamente uno en Liguilla, por lo que llevar cinco goles en dos partidos de Leagues Cup tranquiliza y alivia al atacante de los Rayados de Monterrey.

