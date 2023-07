Carlos Salcedo se reencontrará con Gerardo Martino: “Es bueno enfrentar a uno de sus equipos”

Carlos Salcedo se reencontrará con Gerardo Martino, quien lo dejó de convocar a la Selección Mexicana en 2019, luego de que tuvo una discusión con su auxiliar Jorge Theiler.

El 'Titán' prefirió no hablar sobre el veto y su relación con el 'Tata', pero dijo que le daría mucho gusto ganarle el viernes.

"Estuve casi tres años ahí, no ahondaré más en el tema, pero es bueno enfrentar a uno de sus equipos y salir con la victoria sería algo muy bueno", dijo previo al Cruz Azul vs Inter de Miami.

El defensa central no ve este juego como una revancha, sabe que si no lo han convocado al Tricolor, no es por un tema de bajo rendimiento.

"No tengo nada que demostrar a nadie. Él sabe de lo que soy capaz. No es algo que esté en mi mente", agregó.

Carlos Salcedo confía en que a Cruz Azul le irá bien en la Leagues Cup. Es de los pocos jugadores celestes que dieron la cara tras las derrotas en Liga MX ante Atlas, Toluca y Tijuana.

Ricardo Ferretti ya tendrá equipo completo, luego de que Carlos Rodríguez y Uriel Antuna regresaron de la Copa Oro.

"Es una realidad que venimos de menos a más. Ha sido difícil porque no estábamos completos, pero ya estamos trabajando todos y al final es una prueba buena para nosotros. Tenemos que romper esa mala racha", finalizó.

